Tentata truffa alle Poste: arrestato un 55enne con documenti falsi a Salerno

Carabinieri in azione, a Salerno: è stato arrestato un 55enne per possesso di documenti d’identità e bancari falsi e per tentata truffa. M. R., agente di commercio, secondo l'accusa, si sarebbe presentato più volte all’ufficio postale di via Ostaglio, esibendo un documento falso per tentare di effettuare operazioni bancarie su un conto corrente intestato ad un’altra persona.

L'arresto

L’impiegata allo sportello, insospettita dal documento presentato, ha svolto dei controlli e, trattenendo l’uomo con una scusa, ha contattato il 112. Sul posto, dunque, i militari dell’Arma che lo hanno colto in flagranza di reato, mettendolo in manette. M. R. ora è agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.