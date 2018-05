Foggia-Salernitana: tifoso Granata aggredito prima della partita

Un episodio sgradevole, in occasione della partita Foggia-Salernitana. Un gruppo di tifosi granata si sono ritrovati in una strada alle spalle dello Zaccheria, sbagliando forse l’itinerario di sicurezza da seguire per recarsi presso stadio. Come riporta Solosalerno, un'auto è stata accerchiata da un folto gruppo di tifosi dauni che prima verbalemente e poi fisicamente hanno inveito contro i supporters granata.

Il fatto

Dalla colluttazione ha avuto la peggio un tifoso della salernitana, ferito sotto un occhio. Anche se in evidente stato di choc, il sostenitore della Salernitana ha assistito regolarmente alla partita facendosi medicare. Il sodalizio di Via Allende ha diramato un comunicato stampa, per invitare il tifoso a trascorrere un giornata con la squadra.