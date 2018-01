Uomo sui binari: bloccati i treni sulla tratta Pontecagnano-Montecorvino Rovella

Tragedia sfiorata in provincia di Salerno. Questa mattina, intorno alle 9, un incidente o forse un tentato suicidio si è verificato sulla linea Salerno-Battipaglia e precisamente tra gli scali di Pontecagnano e Montecorvino Rovella. Un uomo di 65 anni, infatti, è stato investito da un treno. La circolazione è stata subito bloccata, mentre i passeggeri sono stati fatti scendere ad Eboli. Sul posto sono giunte le volanti della Polfer, l'autorità giudiziaria, i vigili del fuoco e un'ambulanza del Vopi che ha trasportato il 65enne in ospedale a Salerno, dove i medici gli hanno riscontrato diverse fratture alle gambe. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

Soltanto pochi giorni fa un giovane di Capaccio , Angelo Cinolo, si è tolto la vita lanciadosi sotto un treno in corsa nei pressi dell’ex scalo di San Nicola Varco .

