Tampona un'auto e poi sparisce tra i boschi: scomparso 35enne di Sala Consilina

Le forze dell'ordine perlustrano le montagne di Sacco, alla ricerca di un uomo che nel tardo pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale e poi è fuggito. Si tinge di giallo il Primo Maggio nel Vallo di Diano: il mistero è fitto. Dalle prime ricostruzioni, è stato possibile appurare che l'uomo, un 35enne di Sala Consilina poi scomparso, fosse a bordo della propria auto, una Peugeot. Dopo aver tamponato nel tardo pomeriggio un'altra auto, un'Alfa Romeo, si è dileguato nei boschi di Sacco ed ha fatto perdere le proprie tracce. L'uomo viene descritto in stato confusionale dall'altro automobilsta che ha fatto solo in tempo ad allertare i Carabinieri.