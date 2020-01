Chiude il centro antiviolenza in Cilento, punto di riferimento per molte donne

Chiude il centro antiviolenza in Cilento. "Il Volo delle Farfalle" non sarà più in attività, come ha spiegato la coordinatrice Monia Monzo. A scriverlo è il portale InfoCilento. “Lasciare sole donne a cui abbiamo promesso il nostro aiuto mi fa soffrire molto” ha detto la responsabile - “Chiedo scusa a chi si è fidato di noi e da domani non ci troverà. Non troverete il servizio ma la sottoscritta manterrà la sua promessa”.

La struttura

Il centro era stato istituito dal Piano di Zona S28, con la divisione degli sportelli nei vari comuni della zona. I responsabili per ogni punto avevano accolto e ascoltato le tante donne vittime di violenza, riuscendo tuttavia ad avere un sostegno a causa di sofferenze e vessazioni subite, spesso, all'interno delle mura familiari dai propri mariti o compagni. Non si conoscono ancora le ragioni del blocco delle attività, ma non si esclude un motivo di natura economica. I comuni che rientrano nel Piano di Zona S8 sono 37, con Vallo della Lucania a fare da capofila