Fase 2, la Finanza sequestra 18 mila mascherine e visiere irregolari: 9 denunce

Blitz della Guardia di Finanza all’interno di due negozi di Vallo della Lucania dove hanno notato mascherine e visiere in plastica le cui attestazioni di conformità agli standard “CE” sono apparse subito poco chiare.

Le ispezioni

Nel corso degli accertamenti, i militari hanno rilevato che quelle in vendita non avevano le caratteristiche tecniche proprie dei dispositivi di protezione individuale. E, infatti, le attestazioni esibite dai negozianti sono risultate del tutto false; così pure, il marchio “CE” che era stato apposto in assenza delle necessarie autorizzazioni. Attraverso l’esame della documentazione contabile, le Fiamme Gialle sono risalite ai fornitori, due società dell’hinterland napoletano presso le quali sono subite intervenute per eseguire le perquisizioni disposte dalla Procura vallese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le denunce

Al termine dei controlli sono state sequestrate quasi 18 mila mascherine e visiere protettive non a norma. In tutto nove i responsabili individuali, tutti denunciati per frode in commercio: rischiano ora la reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 euro.