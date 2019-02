Caso Vassallo: furono 9 colpi a uccidere il sindaco, "spunta" un motorino

"Si legge che ad uccidere mio fratello sono stati nove colpi su nove. Per anni invece ci hanno 'raccontato' che su nove colpi esplosi dall'assassino o dagli assassini, solo sette avevano raggiunto il corpo di mio fratello". E' quanto ha detto Dario Vassallo, all'ANSA, dopo aver appreso le novità dalla lettura degli atti. "Gli stessi media per anni hanno riportato questa notizia e rileggendo decine e decine di articoli, quasi tutti evidenziano che Angelo fu colpito da 7 colpi di pistola. - continua Vassallo - Abbiamo trovato solo due articoli dove l'unico a parlare di nove colpi era stato il vice capo della polizia Francesco Cirillo. Perchè questa notizia non è mai stata rettificata dagli organi competenti?". Va ricordato che il corpo di Angelo Vassallo, crivellato di colpi, venne ritrovato all'interno della propria auto, a poche decine di metri dalla sua abitazione, il 5 settembre del 2010. I suoi assassini non hanno ancora un nome.

Gli interrogativi di Dario Vassallo