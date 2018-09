Caos sul Viadotto Gatto, traffico in tilt a Salerno: scoppia la polemica

Caos, questa mattina, sul Viadotto Gatto di Salerno. Lunghe code di auto e camion si sono formate lungo le strade adiacenti paralizzando la circolazione anche nei pressi degli svincoli autostradali. Disagi anche per gli automobilisti che cercavano di raggiungere Salerno dai Comuni della Valle dell’Irno e della Costiera Amalfitana con molti quartieri della città, come il rione Carmine e il rione Fratte, completamente in tilt.

La polemica

Immediata la critica del capogruppo di Forza Italia Roberto Celano: “La città è paralizzata perché l'Amministrazione comunale incomprensibilmente si rifiuta di aprire il doppio senso di marcia in via Benedetto Croce per le sole auto ed i ciclomotori. Eppure avevamo proposto soluzione anche per il parcheggio delle auto dei residenti. Sono inermi di fronte ai pericoli evidenziati (pendenza eccessiva, manto stradale dissestato, assenza di illuminazione) ed alla necessità evidente di studiare una mobilità alternativa al viadotto per evitare che le auto stiano in fila insieme ai mezzi pesanti che raggiungono il porto commerciale per ore. Una vergogna inconcepibile ed indecente!”