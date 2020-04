Covid-19: attività di ristorazione e cartolerie riaprono, tutti chiusi in tre date

Riaprono, dal 27 aprile prossimo, gli esercizi di ristorazione, cartolerie, librerie. E' quanto stabilisce l'ordinanza firmata oggi dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Dal 27 aprile e fino al 3 maggio, in Campania, saranno consentite le attività di ristorazione, come pub, gastronomia, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie. In particolare, i bar e le pasticcerie potranno essere operativi dalle 7 alle 14, mentre gli altri, dalle 16 alle 22, con la sola modalità di prenotazione telefonica o on-line e consegna a domicilio.

Leggi>>>Ordinanza

Le cartolerie

Circa le attività al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, apertura consentita solo dalle 8 alle 14, sempre tramite prenotazione telefonica o on-line e consegna a domicilio.

Le chiusure

Inoltre, in Campania, nel pomeriggio del 25 aprile e nella giornata del 26 aprile, nonchè il 1° maggio scatta l'obbligo di chiusura festiva per tutti, salvo che per farmacie, parafarmacie, edicole, distributori di carburante e distributori di tabacchi posti all'esterno delle rivendite.



Parla De Luca