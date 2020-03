Coronavirus: spostamenti limitati, a Montano Antilia c'è la spesa on-line

Sono sconsigliati gli spostamenti, specie agli anziani e alle persone con patologie. Ma, più in generale, è preferibile limitare ogni uscita in questo delicato periodo di emergenza sanitaria, per contenere la diffusione del Coronavirus. E il Comune di Montano Antilia, tra i primi a toccare con mano l'isolamento precauzionale a causa di una giovane risultata positiva al tampone, promuove la "spesa online", per facilitare le richieste di ogni bene, limitare gli assembramenti e ridurre, così, la frequenza dei contatti fisici.

In sostanza, tramite WhatsApp, messaggio o semplice telefonata, il commerciante , riceve l'ordine per poi provvedere a consegnare la merce direttamente a casa del richiedente.

Di seguito, i commercianti che hanno aderito all iniziativa. Da lunedì, sarà possibile contattare i commercianti a questo numero: 351/2498101

L'elenco degli aderenti all'iniziativa