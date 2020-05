"Furto" alla Campania dal Ministero dell’Economia, De Luca: "Non vorrei che Gualtieri sia volato dall’Altissimo"

Spunti ironici e sorrisi, amari e non, venerdì su Facebook, con la diretta del governatore Vincenzo De Luca che, nel fornire il punto della situazione sull'emergenza Covid, si è soffermato anche sul Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri: “La Campania ha subito un furto dal ministero dell’economia che deve restituirci 240 milioni di euro, spero che il ministro dell’Economia risponda, dando un segno di vita, non vorrei fosse spirato”.

Il governo fa finta di non sentirci. Ne ho parlato con il presidente del consiglio ma non ho avuto risposta, ne ho parlato con il ministro dell’economia che è un amico ma vorrei segni di vita, non vorrei leggere a Roma il manifesto che dice che è volato dall’Altissimo lasciandoci qui da soli a combattere.