"Pulcinella frizzi e lazzi": la Compagnia dell'Arte prepara il nuovo show, l'11 marzo

Domenica 11 marzo, nei consueti tre appuntamenti delle ore 11, 17 e 19.15, andrà in scena il quinto appuntamento della fortunata rassegna “C’era una volta 6 – a teatro con mamma e papà”, organizzata dalla Compagnia dell’Arte presso il Teatro delle Arti di Salerno. Grandi e piccini saranno allietati da “Frizzi, lazzi e cose pazze" di Pulcinella, portato in scena dalla compagnia “La Mansarda – Teatro dell’Orco”, con la regia di Maurizio Azzurro. Sarà un omaggio agli ultimi tre grandi Pulcinella d’autore di fine ‘800 e inizi ‘900: Petito, Scarpetta e Petrolini. Per informazioni, è possibile contattare i numeri telefonici 089221807 e 329 2731774.