Fiabe per Luci d'Artista, si parte l'8 dicembre con "Oceania"

E’ tutto pronto per far sognare, anche quest’anno, soprattutto i più piccoli, in occasione delle festività natalizie. Oltre alle Luci d’Artista, che stanno già incuriosendo migliaia di visitatori, dal prossimo mese si partirà con le fiabe all’interno del teatro “Augusteo” di Salerno.

Le indiscrezioni

Ogni domenica, dall’8 dicembre al 6 gennaio, alle ore 18.30, andranno in scena spettacoli dedicati alle fiabe più amate dai bambini. Da indiscrezioni, si partirà da "Oceania", ma sicuramente non mancherà “Il Re Leone”. Le altre saranno rivelate, molto probabilmente nella giornata di martedì, nel corso di una conferenza stampa. Ma la Compagnia dell’Arte di Antonello Ronga è già al lavoro.