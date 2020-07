"Fruit&Salad on the Beach" fa tappa a Capaccio Paestum: gli appuntamenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Al via da lunedì 20 luglio 2020 al Lido Girasole di Capaccio Paestum (SA) la seconda settimana di Fruit & Salad on the Beach, campagna di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura che si tiene da dieci anni sulle spiagge italiane.

L'evento

Grande accoglienza durante la prima settimana da parte dei piccoli bagnanti, che hanno ricevuto tanti gadget e sono stati coinvolti in attività che incoraggiano il loro movimento fisico. Molto apprezzati anche i momenti di divulgazione con consigli di un esperto dal quale hanno appreso le nozioni fondamentali per seguire, sin dalla giovane età, un’alimentazione e uno stile di vita sano ed equilibrato. Un gioco a quiz interattivo ha poi permesso di verificare l'apprendimento delle nozioni trasmesse e creare una bellissima atmosfera tra i partecipanti con la vittoria di graditi premi. Le giornate si sono concluse, come di consueto, con la distribuzione di frutta e verdura fresca a tutti i bagnanti della struttura balneare ospitante.

Le altre tappe

Il calendario prevede le ulteriori seguenti tappe: martedì 21 luglio Olimpia Cilento Resort Marina di Ascea (SA), giovedì 23 luglio Lido Miramare Battipaglia (SA), venerdì 24 luglio Lido Giamaica Eboli (SA), lunedì 27 luglio Hotel Cerere Paestum (SA) Il tour, dopo le tappe campane, proseguirà sulle spiagge della Puglia da mercoledì 29 luglio. La campagna è promossa dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Alma Seges, AOA, Asso Fruit Italia, Agritalia e Terra Orti.