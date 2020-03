Didattica a distanza per il Coronavirus: all'istituto Virtuoso già avviate le lezioni on-line per gli studenti

Già attivate le lezioni on-line in ognuna delle 50 classi dell'istituto, con 1000 alunni collegati all'account @alberghierovirtuoso.it L'istituto alberghiero Virtuoso di Salerno, infatti, comunicata la sospensione delle attività didattiche nelle scuole fino al 15 marzo, per l'emergenza Coronavirus, è ricorso immediatamente alla didattica a distanza, come annunciato dal dirigente scolastico Gianfranco Casaburi. In ciascuna classroom dovrà essere inserito, in questa prima fase, a scelta del docente, un contenuto minimo che comporti per gli alunni un compito di apprendimento da svolgere entro sabato. Entro tale data dovrà essere poi predisposto uno strumento di verifica di quanto appreso.

Obiettivo, dunque, è implementare le classroom, nonché utilizzare lo strumento della GSuite “meet” per lezioni in video-conferenza. Nonostante la sospensione dell’attività didattica, intanto, la sede centrale del Virtuoso sarà aperta e regolarmente operativa per quanto riguarda supporto amministrativo e laboratori di informatica.