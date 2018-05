Allerta meteo in Campania: temporali e raffiche di vento all'orizzonte

E' scattata una nuova allerta meteo in Campania, dalle 12 di oggi: la Protezione civile della Regione annuncia “precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con possibili raffiche di vento. Rischio di danni alle coperture e strutture provvisorie, dunque, anche per via dei fulmini, nonchè ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

Gli altri rischi

Ancora, tra i rischi, anche occasionali fenomeni franosi superficiali legati alle condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate. Si raccomanda, dunque, massima prudenza.