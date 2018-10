Maltempo in Campania: nuova allerta meteo in alcune zone del salernitano

Nuovo avviso di criticità meteo Gialla per piogge e temporali in Campania: a partire dalle 14 di oggi e fino a mezzanotte sulle zone 7 e 8 (Tanagro e Basso Cilento), si prevedono "precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale”. Sull’intera Campania vige, invece e si protrarrà per le prossime 24-36 ore, l’allerta per “venti forti da est-nord-est con possibili raffiche nei temporali e per il “mare agitato lungo le coste esposte”.

I rischi

Possibili ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. Non sono esclusi neppure fenomeni franosi superficiali: si raccomanda prudenza.