Ballottaggi 2019: il Pd riconferma 3 sindaci, la destra vince in due comuni: i commenti

Il centrosinistra riconferma i sindaci a Baronissi, Capaccio Paestum e Sarno, mentre il centrodestra riconquista Pagani e Scafati. E’ questo il dato politico emerso dalle urne dei ballottaggi di domenica 9 giugno in provincia di Salerno.

I commenti dei nuovi primi cittadini

Soddisfatto Gianfranco Valiante (Pd) che torna alla guida del comune di Baronissi dopo la sfiducia presentata, nelle scorse settimane, da una parte della sua maggioranza: “È stata la vittoria della città, della gente, abbiamo vinto contro tutti, contro le ammucchiate politiche, le menzogne, le strumentalizzazioni. Baronissi ha scelto la buona politica, la buona amministrazione, ha scelto il nostro programma fatto di concretezza, di idee, di valori. Grazie a tutti i cittadini. Continuerò a lavorare con la stessa passione e lo stesso impegno profuso in questi cinque anni: Baronissi continuerà ad essere città delle eccellenze e del buon vivere”.

Dopo aver amministrato Torchiara ed Agropoli, Franco Alfieri (Pd) è stato eletto nuovo sindaco di Capaccio Paestum: “Dedico questa vittoria a Franco Palumbo che quando seppe di non potersi più ricandidare mi chiamò e mi chiese di impegnarmi per proseguire il percorso di cambiamento per Capaccio Paestum. Fin ora non ho voluto dire nulla per non strumentalizzare la cosa ma ora che il risultato è acquisito è giusto parlarne, sono sicuro che Franco sta sorridendo con noi”. Ma il fedelissimo di De Luca dedica il risultato elettorale anche “alle persone per bene, che hanno sognato una speranza, alle persone che sono stanche di essere governate male e di vedere questa grande risorsa non utilizzata”.

Continuerà ad indossare la fascia tricolore a Sarno, invece, Giuseppe Canfora (Pd): “Questa vittoria è molto più sofferta del 2014 però è talmente più bella perché è la vittoria di noi tutti. Una vittoria bellissima perché abbiamo messo insieme il cuore e la ragione. Noi abbiamo rispetto degli altri, abbiamo rispetto delle persone. Non ci siamo lasciati andare al turpiloquio, alla diffamazione, alla calunnia. Perché rispettiamo l’avversario perché è una persona umana. Questa è una vittoria di civiltà contro tutto il brutto che ci è piovuto addosso. E’ la vittoria della ragione, del noi contro l’io, contro l’indifferenza, contro la presunzione. Ringrazio la mia coalizione fatta di persone che hanno messo impegno, tanto lavoro, tanto amore per la città. E ringrazio voi tutti, uomini e donne che mi siete stati accanto. I nostri avversari non ci hanno risparmiato nulla sui social, ma oggi è la società reale che vince con cuore sulla società virtuale”.

Bagno di folla, in piazza, a Pagani, per il consigliere regionale Alberico Gambino (centrodestra), che ritorno alla guida del Comune dopo l’assoluzione nell’inchiesta giudiziaria che lo aveva coinvolto negli anni scorsi: “Tutto bene. Sono felicissimo. Questa vittoria - si limita a dire prima dei festeggiamenti - vale tantissimo per me e per la mia città. Ha vinto Pagani”.

Euforia anche a Scafati dove ha vinto il medico Cristoforo Salvati (Fratelli d’Italia), appoggiato anche dalla Lega e da alcune liste civiche ma non da Forza Italia, che commenta: “Da domani cominceremo a scrivere una nuova pagina di buona politica per la nostra città. A partire dal rispetto per l'opposizione, dal confronto, dal dialogo, dalla trasparenza. Scafati merita pacificazione sociale, e cominceremo a parlare soprattutto a quel 52% che non è andato a votare. Sarò il sindaco di tutti. Forza Scafati”.

