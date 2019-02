Comune di Baronissi, sfiduciato Valiante: arriva il commissario prefettizio

Dopo la sfiducia votata in consiglio comunale da dieci consiglieri su sedici, che ha mandato a casa l’amministrazione guidata dal sindaco Gianfranco Valiante (Pd), oggi il Prefetto di Salerno Francesco Russo ha disposto la sospensione dell’assise municipale di Baronissi ed ha nominato Commissario prefettizio il Viceprefetto Rosa Della Monica.

Le elezioni

Ora si resta in attesa del decreto di scioglimento del consiglio da parte del Presidente della Repubblica. I cittadini di Baronissi torneranno alle urne a fine maggio per scegliere il loro nuovo sindaco: in campo, al momento, oltre al primo cittadino uscente Valiante ci sono Luca Galdi e Massimo Rotondi.