Comune di Ricigliano, si allarga la Giunta: nominato l'assessore alla "gentilezza"

Aumentano gli assessori alla gentilezza in provincia di Salerno. Il sindaco di Ricigliano Giuseppe Picciuoli, aderendo alla proposta delle associazioni “Cor et Amor e Mezzopieno”, ha nominato come assessore alla gentilezza Antonella Salvatore, la quale si occuperà di buona educazione, rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, sensibilizzazione ai comportamenti positivi, favorire lo spirito e l'unità della comunità, iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune.

Il dato

E' il quinto assessore alla gentilezza nominato nel Salernitano, il sesto in Campania, sono 42 in Italia. Ad oggi, Salerno è la provincia col maggior numero di assessori alla gentilezza nel nostro Paese.