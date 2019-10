Comune di Salerno, la vigilessa e le chat roventi con due consiglieri ed un assessore

Emergono nuovi dettagli sui presunti incontri hot che coinvolgerebbero esponenti di Palazzo di Città. Pare, infatti, che a finire nello scandalo a luci rosse siano una vigilessa, in servizio al Comune di Salerno, due consiglieri comunali ed un assessore.

Il mistero dei messaggi

Questi ultimi sembra che si scambiassero immagini, video e frasi spinte tramite Whats Up. Fino a quando, in maniera ancora misteriosa, gli screenshot delle conversazioni sono finiti su Facebook, poi cancellati, ma da qualcuno gelosamente memorizzati sul cellulare. Una storia che, da questa mattina, dall’anticipazione pubblicata dal quotidiano Cronache, sta facendo aumentare la curiosità di conoscere fatti e personaggi di una vicenda, come tante, consumata sul filo rovente del telefonino. Tutti a caccia dei protagonisti dell’ennesima storia che di politico non ha nulla ma che tiene con il fiato sospeso in molti.