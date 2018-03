Piero De Luca: "Il Pd ha bisogno di Renzi. Il risultato di Salerno determinante per i capilista"

Non è stato eletto nel collegio della “sua” Salerno, quella amministrata per vent’anni dal padre, dove, alle elezioni politiche di domenica scorsa è arrivato terzo (dietro al candidato grillino Provenza e a quello del centrodestra Esposito). Ma entrerà lo stesso a Palazzo Montecitorio grazie alla sua presenza come capolista del Pd a Caserta. Piero De Luca, primogenito del governatore della Campania, nel corso di una conferenza stampa presso il suo comitato elettorale - al termine della quale non è stato consentito ai giornalisti di fare delle domande - ha analizzato il voto sottolineando che il dato negativo di Salerno città non è un voto contro l’amministrazione comunale o regionale ma una tendenza nazionale che ha riguardato tutta Italia.

Le dichiarazioni

De Luca Jr, alquanto emozionato, ha rivolto il suo primo pensiero a Matteo Renzi: “Doveroso da parte mia rivolgere un abbraccio al segretario nazionale che ha voluto fortemente la mia candidatura qui a Salerno e a Caserta. Spero che continui a tenere la barra del partito ancora per un periodo importante, il Pd ha bisogno della sua guida”. Poi ha spiegato il risultato del Pd: “Anche a Salerno abbiamo registrato un voto di protesta e di disagio nazionale che spiega il dato numerico ottenuto qui, così come in tante altre parti del Paese e soprattutto del Mezzogiorno. Mi pare assolutamente evidente che sia un dato di valenza nazionale che non ha nulla a che vedere con il dato locale, amministrativo o regionale, a prescindere da quello che pensa qualche commentatore. Nonostante questa ondata politica nazionale, peraltro, - ha ribadito De Luca - mi pare doveroso riconoscere il risultato estremamente positivo, nel contesto dato, ottenuto dal nostro Pd e dalla coalizione di centrosinistra qui a Salerno città e in provincia di Salerno. Siamo ampiamente sopra la media nazionale e non era per niente scontato. Noi abbiamo fatto una verifica: il dato di Salerno città e del nostro Collegio è superiore a 14 circoscrizioni nazionali, è un dato in controtendenza e superiore rispetto a quello nazionale. Ed è questo risultato, ottenuto sul campo, che ha consentito alla circoscrizione Campania 2 di far scattare tutti e tre i seggi. Non c'è stato nessun recupero, nessun ripescaggio, tanto per chiarirci. I tre seggi sono stati ottenuti grazie ai voti che sono il risultato di un impegno serio, forte della battaglia che abbiamo messo in campo in questi giorni. Il risultato di Salerno è stato determinante”.

Non è mancata uno stoccata “Abbiamo avuto modo di subire - ha detto riferendosi alla videoinchiesta di Fanpage che ha coinvolto il fratello Roberto - una campagna di aggressione, di violenza dura, aspra, alla quale io ho continuato a reagire, a rispondere, mantenendo la barra dritta, continuando a parlare non contro qualcuno ma di qualcosa, parlando di idee, di programmi, di progetti legati allo sviluppo del nostro territorio”. Infine Piero De Luca ha rivolto “un grazie di cuore sincero, sentito, a tutti coloro i quali hanno dato l'anima, in questi giorni, per questa straordinaria battaglia di democrazia che è stata portata avanti in questa terra, in questa provincia, nella regione Campania”.