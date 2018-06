Elezioni a Pontecagnano, Salvini sul web: "Pieno sostegno a Pastore"

Il leader della Lega Matteo Salvini scende in campo per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Francesco Pastore alle elezioni comunali di Pontecagnano Faiano.

L'assist

La sua presenza in città era prevista nei giorni scorsi, ma, a causa degli impegni da vicepremier e ministro dell'Interno, la tappa è stata cancellata dall'agenda degli appuntamenti. Nonostante ciò Salvini, in un video di 23 secondi pubblicato sui social network, benedice la corsa verso Palazzo di Città del giovane assessore uscente: "Stiamo lavorando da giorni con entusiasmo per cambiare l’Italia e domenica per Pontecagnano Faiano tocca a voi: per la prima volta ci sarà il simbolo della Lega, con una lista di donne e uomini competenti ed onesti che appoggiano la candidatura a sindaco di Francesco Pastore e che hanno un principio chiaro: prima gli italiani".

Il saluto

Intanto, questa sera alle 19, in Piazza Sabbato, il sindaco uscente Ernesto Sica (candidato al consiglio comunale con la Lega) illustrerà il bilancio dell'attività svolta nel corso degli ultimi anni.