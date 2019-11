Agropoli, Fratelli d'Italia apre la sua prima sezione: arrivano Cirielli e Iannone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Fratelli d’Italia inaugura la sua prima sezione di partito ad Agropoli. Domani, alle ore 18, è previsto il taglio del nastro alla presenza di Angelo Di Spirito ( presidente cittadino), Michele Pizza (coordinatore cittadino), Agostino Abate (consigliere comunale), Antonino Corrente (dirigente provinciale), Giuseppe Coccurullo (coordinatore del Cilento), Imma Vietri e Ugo Tozzi (coordinatori provinciali), Antonio Iannone (Senatore della Repubblica), Edmondo Cirielli (Questore della Camera dei Deputati). L'appuntamento è per le ore 18 in via Luigi Simeoni, 15.