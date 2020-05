Giornata internazionale dell’infermiere: il messaggio di Tofalo

Nella Giornata internazionale dell’infermiere sono migliaia gli infermieri impegnati in prima linea per l’emergenza Covid-19.

Il messaggio

“Il loro prezioso contributo è sotto gli occhi di tutti e, ancora di più in questi giorni drammatici, assume un significato speciale e strategico per il Paese. Un servizio instancabile, coraggioso e insostituibile per la società. Il grande lavoro che stanno svolgendo, insieme ai medici e a tutti gli operatori sanitari, è il simbolo della lotta a questa pandemia senza precedenti”, lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo in occasione della Giornata internazionale dedicata agli infermieri.“Grazie a tutti gli infermieri, tra loro sono in tanti ad indossare sul camice le stellette che rappresentano le nostre Forze armate. La Difesa infatti contribuisce significativamente impiegando in prima linea circa 80 medici e più di 130 infermieri a supporto del Servizio Sanitario Nazionale”, aggiunge Tofalo esprimendo parole di grande riconoscenza e vicinanza agli infermieri contagiati e ricordando chi non ce l’ha fatta.