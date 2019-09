Lavoro, De Luca: “In campo per offrire risposte di sviluppo ai giovani del Sud”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è svolto presso la Sala Pasolini di Salerno il convegno sul tema "Lo sviluppo sostenibile-Lavoro, Sud e Imprese" organizzato e promosso dal deputato dem Piero De Luca a cui ha preso parte, tra gli altri, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. "Ci sono una serie di azioni indifferibili - ha esordito De Luca- da mettere in campo per il rilancio del Paese e del Mezzogiorno d'Italia. Le premesse di fondo sono note a tutti e si evincono anche dal rapporto Svimez 2019 che fotografa in maniera realistica ma alquanto preoccupante, la situazione del Sud Italia. Abbiamo 3 milioni di occupati in meno rispetto al Nord del Paese un divario enorme che deve essere necessariamente colmato. Rivendichiamo con forza un successo importante in questo senso, aver bloccato la riforma sull' Autonomia differenziata leghista che avrebbe creato una spaccatura inaccettabile nel Paese. L'emergenza vera del Mezzogiorno però era e resta il lavoro ed in questo senso dobbiamo impegnarci per offrire risposte e prospettive di sviluppo ai nostri giovani".