Infrastrutture di Salerno escluse dal Dl Semplicazioni: le rassicurazioni di De Luca

A distanza di ore dalla diffusione della notizia dell’assenza di alcune infrastrutture importanti di Salerno dal Decreto Legge Semplificazione arriva una precisazione dal sindaco Vincenzo Napoli che, questa mattina, ha avuto un colloquio con il deputato Piero De Luca: “Al momento non vi è nulla del genere in atto”.

Le rassicurazioni

Come ribadisce lo stesso De Luca, il quale parla di "equivoco enorme", in quanto "Salerno e la Regione Campania non risultano assolutamente penalizzate dal piano delle opere strategiche contemplate nel DL Semplificazione. È doveroso ricordare peraltro che questo provvedimento è ancora in corso di approvazione”. Gli fa eco ancora il primo cittadino: “Attendiamo, dunque, fiduciosi buone notizie per il nostro territorio che necessita di investimenti importanti per rafforzare opere infrastrutturali strategiche e fondamentali per tutta la collettività. Intanto, da parte nostra, massima è l'attenzione e l'impegno affinché ciò accada” conclude Napoli.