"Un’altra strada – Idee per l’Italia di domani”, Renzi presenta il suo libro a Sassano

Matteo Renzi arriva in provincia di Salerno per presentare il suo libro “Un’altra strada – Idee per l’Italia di domani”.

La tappa

L’ex leader del Partito Democratico farà tappa a Sassano, dove sarà accolto dal primo cittadino e presidente del Parco Nazionale del Cilento Tommaso Pellegrino presso il Cine-Teatro Totò, alle 11, in via Croce. La sua ottava fatica letteraria è già best-seller e uno dei libri più venduti in Italia. Sarà l’occasione per l’ex premier anche per incontrare i fedelissimi salernitani. Sarà, infatti, vedere quali esponenti del Pd andranno ad ascoltarlo e a confermargli il loro supporto.