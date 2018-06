Elezioni amministrative del 10 giugno, i risultati dei 19 comuni salernitani

Urna chiuse nel salernitano: è iniziato immediatamente dopo il voto, a partire dalle ore 23 quindi, lo spoglio delle elezioni amministrative che hanno visto coinvolti anche 19 comuni della nostra provincia. Di 67,50% nel salernitano, l'affluenza degli elettori: registrati, quindi, 5 punti percentuali in meno rispetto alle ultime amministrative. Ed è il caso di notare come il "governo del cambiamento" sia alla prova del voto: dopo i test elettorali delle regionali in Molise, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, la prima grande scadenza dopo la formazione della maggioranza parlamentare giallo-verde è rappresentata proprio dalle elezioni comunali del 10 giugno. La prima che misura l’umore dei cittadini di fronte alla scelta della Lega e del M5S di unirsi in un inedito contratto postelettorale.

Infatti, i due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nonostante gli impegni, hanno girato l’Italia in lungo e in largo per la campagna elettorale. Di seguito, i dati relativi ai risultati delle elezioni nel salernitano.

I risultati (In aggiornamento)