Il sindaco chiede a De Luca di tornare ad essere assessore, la risposta: "Non ci sono le condizioni"

"Ritengo che in questo momento non ci siano le condizioni per poter accogliere la tua sollecitazione": è quanto risposto, in una lettera, dall'ex assessore comunale Roberto De Luca, al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in merito alla sua richiesta di valutare la possibilità di rientro nelle funzioni di assessore. "Ringrazio Roberto, e gli riconfermo, anche in questa occasione, la solidarietà, l’apprezzamento per il lavoro svolto per Salerno, per la serietà, lo stile e l’efficacia del suo impegno", ha commentato il primo cittadino. Roberto De Luca, dunque, non tornerà sui suoi passi, rinunciando ad accogliere nuovamente la carica di assessore.

La risposta di Roberto De Luca al sindaco: