Salerno, striscione anti-Salvini dei Gd: "Dove sono i 49 milioni?"

Provocazione dei Giovani Democratici di Salerno contro il leader della Lega Matteo Salvini. Questa mattina tre militati dem, tra cui il dirigente Giancarlo Cirillo, hanno esposto uno striscione su un balcone nella centralissima Piazza Malta con scritto: “Dicci dove sono milione per milione e rimuoviamo lo striscione #49M”, il riferimento è all’inchiesta sui fondi che sarebbero sparito dalle casse del Carroccio.

Cirillo, sul suo profilo Facebook, va all’attacco:

“Striscioni rimossi, cellulari sequestrati, atteggiamenti non consoni al ruolo da Ministro, e mi fermò qui. Salvini ci vorrebbe sempre più imbavagliati? Dopo il video-selfie, l’hastag 49M, con i miei amici e compagni lanciamo questa ennesima dimostrazione di dissenso, in maniera civile e democratica! #49M è un hastag simbolico che racchiude tutti i temi: Sud, Sicurezza, Flat Tax, Immigrazione, Autonomia Differenziara etc... su cui dissentiamo dal Ministro!”.