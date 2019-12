Regionali 2020, il Pd riparte dagli uscenti: ecco il totonomi

Mancano ancora cinque mesi alle elezioni regionali. Ma, nei partiti, si sta iniziando a ragionare sulle future candidature. E’ il caso del Partito Democratico che sosterrà la ricandidatura del suo governatore uscente Vincenzo De Luca e che è già la lavoro per stilare la lista.

Il totonomi

Una lista che, come è ovvio che sia, riparte dagli uscenti: Franco Picarone e Tommaso Amabile saranno, sicuramente, della partita ed entrambi, da tempo, hanno avviato la nuova campagna elettorale per le Regionali del prossimo anno. Accanto a loro, da inserire in lista, altri sette nominativi, di cui almeno tre donne. Salvo ripensamenti, o eventuali appuntamenti elettorali anticipati rispetto alle Regionali, ci sarà anche l’ex consigliera regionale Anna Petrone, reduce dalla campagna per le Europee, fatta con spirito di servizio ma anche con discreti risultati in termini numerici.

Il retroscena

E’ forte, poi, il pressing nei confronti dell’ex deputato Simone Valiante il quale, era e resta, un punto di riferimento importante per tutta la zona meridionale della provincia. Valiante, non a caso, il prossimo 29 dicembre, ha deciso di riunire la squadra di fedelissimi per guardare al futuro.