Smartphone vietati a studenti e docenti: lo stop dei presidi a Salerno

I presidi salernitani hanno deciso di vietare l’uso dei telefonini all’interno delle scuole. Dopo il caso della scuola “Barra” altri istituti scolastici del capoluogo hanno deciso di disciplinare l’uso dello smartphone non solo per gli studenti ma anche per i docenti.

Le scuole

Al liceo classico “Torquato Tasso” - riporta Il Mattino - anche i professori non possono usare il cellulare durante le lezioni se non è finalizzato alla didattica. Lo stesso vale per l’istituto “Galileo Galilei” dove il centralino in segreteria è l’unico mezzo per comunicare con casa. Ovviamente c’è l’ok solo alla finalità didattica previa autorizzazione del prof. Infine, al liceo “Francesco De Sanctis” di Torrione Alto l’uso dello smartphone è ammesso solo per svolgere compiti, test, gestiti in classi virtuali. Ma l’accesso alla rete Wifi è regolato e tracciato e gli studenti accedono con appositi voucher orari distribuiti.