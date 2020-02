Linea Message: anche Boggi sostiene i prodotti artigianali del Centro per la Legalità

Non solo gli Artigiani Solidali e la Claai di Salerno. Anche Riccardo Boggi, storico commerciante del territorio, ha donato preziosi capi di abbigliamento alla cooperativa sociale Galahad, per incoraggiare la produzione della Linea #Message, presso il Centro per la Legalità di Matierno. Creatività e solidarietà si fondono nel segno della Scuola Medica Salernitana, infatti, per le attività portate avanti dalla cooperativa, con il patrocinio del Settore Politiche Sociali del Comune capitanato dall'assessore Nino Savastano. Nei laboratori che, durante il periodo dei lavori strutturali che stanno interessando il Centro di Aggregazione sito nell'ex scuola di Matierno, si stanno svolgendo presso l'oratorio della parrocchia Nostra Signora di Lourdes, oltre al coro gospel e al laboratorio multimediale, i giovanissimi utenti del Centro stanno perfezionando il percorso creativo-sartoriale. Singolari, i nuovi prodotti artigianali, tra shopper, bracciali, souvenirs, borse ed altri accessori ispirati alla Scuola Medica Salernitana.

L'idea

Offrendo un contributo alla promozione turistica di Salerno e coltivando l'amore e la conoscenza del territorio nelle nuove generazioni e non solo, dunque, Galahad si è avvalsa anche del contributo di Boggi che ha destinato completi, gonne e abiti al tenace progetto sociale, il cui ricavato sarà devoluto ai ragazzi impegnati nel laboratorio. Preziosa, per l'attività, la collaborazione della nota sarta argentina Myriam Diaz. La Fiera del Crocifisso Ritrovato, nel centro storico, tra fine aprile e inizio maggio, rappresenterà, intanto, il trampolino di lancio per la originale linea: cresce la curiosità, dunque, per scoprire le novità firmate #Message.