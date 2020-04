Mascherine in tnt alle famiglie in difficoltà: il dono della Cooperativa Galahad alla Caritas di Matierno

Dopo ad aver messo in campo “La Spesa SoSpesa”, iniziativa attualmente in corso presso 32 supermercati e negozi alimentari, patrocinata del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno e in collaborazione con il Nucleo Comunale della Protezione Civile, la cooperativa sociale Galahad promuove una nuova iniziativa solidale. Galahad, infatti, ha prodotto artigianalmente 40 mascherine protettive, per donarle alla Caritas parrocchiale di Matierno-Pastorano-Cappelle, guidata da don Marco Raimondo, al fine di destinarle alle persone in difficoltà residenti a Matierno, quartiere in cui opera il Centro per la Legalità.

Gli obiettivi

“Si tratta di un dono utile, pensato insieme al Settore Politiche Sociali guidato dall’assessore Nino Savastano, in vista dell’obbligo delle mascherine che entrerà a breve in vigore su tutto il territorio regionale – ha spiegato la presidente della cooperativa sociale Galahad, la giornalista Marilia Parente – Acquistando i materiali occorrenti, alias tessuto non tessuto ed elastici, abbiamo affidato la produzione di mascherine artigianali al giovane Elvis, tra i più talentuosi utenti del laboratorio creativo-sartoriale del Centro per la Legalità di Matierno che in pochi giorni ha ultimato il lavoro in modo eccellente. Tali mascherine potranno essere riutilizzate, dopo essere state disinfettate, e pensiamo possano risultare preziose in questo delicato momento di emergenza sanitaria, in perfetta sintonia con la distribuzione dei due dispositivi a famiglia a cui sta provvedendo la Regione. Preziosa, come sempre, la collaborazione con il presidente della Caritas, nonché parroco di Matierno, don Marco Raimondo che nei prossimi giorni provvederà a distribuire le 40 mascherine alle persone in difficoltà del quartiere, seguendo un criterio dettato dallo stato di necessità dei destinatari stessi”. “Siamo contenti per la bella sinergia consolidata negli anni con la cooperativa sociale Galahad che opera nel quartiere – incalza il parroco don Marco Raimondo - Le mascherine saranno distribuite alle persone supportate dalla Caritas parrocchiale e che per noi sono diventate ormai più amici che utenti, in un’ottica di comunità cristiana caratterizzata da solidarietà e condivisione da parte di tutti”. Una seconda donazione, consistente in altre 40 mascherine, è già in previsione, peraltro, da parte della cooperativa Galahad che intende, in tal modo, fornire i dispositivi anche ad altre famiglie del rione collinare dove si contano numerose situazioni di disagio socio-economico.

La Spesa SoSpesa



Procede, intanto, con successo, la Spesa SoSpesa nei 32 negozi salernitani aderenti (il cui elenco è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Salerno e sulla pagina Facebook “Centro per la legalità –coop. Galahad). Grazie all’iniziativa patrocinata dalle Politiche Sociali del Comune di Salerno, i cittadini generosi, quotidianamente, possono acquistare uno o più prodotti in più rispetto a quelli che occorrono loro, per riporli, dopo aver effettuato i pagamenti, in un carrello dedicato alla raccolta alimentare. Le persone in difficoltà, dal canto loro, dopo aver effettuato le loro compere, hanno la possibilità di prelevare gratuitamente da 1 a 3 prodotti presenti nel carrello (o anche qualche prodotto in più, qualora il carrello fosse particolarmente pieno). Tale modalità di ricezione dell’aiuto pensata risulta basata sulla “buona fede” dei beneficiari della “Spesa SoSpesa”: i cittadini non devono esibire alcuna documentazione attestante il loro reddito (utile per accertarne il bisogno), né recarsi al market in orari e giorni stabiliti per la distribuzione, in quanto, nel rispetto della normativa vigente, queste ultime disposizioni potrebbero causare assembramenti di persone o contatti ravvicinati tra fruitori del servizio e personale del market. E prosegue, intanto, pure il monitoraggio settimanale nei market aderenti a cura della cooperativa Galahad: come da accordi comunali, qualora il numero dei pacchi donati dai generosi fosse superiore rispetto a quelli ritirati dalle persone meno abbienti, il Gruppo Comunale della Protezione Civile di Salerno, capitanato dal responsabile dell’Emergenza, Mario Sposito, sta provvedendo a ritirarli presso i supermercati, per devolverli ad altre famiglie in difficoltà, evitando ogni eventuale spreco. “Siamo soddisfatti del progetto in corso che funziona alla perfezione, grazie al patrocinio delle Politiche Sociali del Comune e alla collaborazione con il Nucleo della Protezione Civile di Salerno, con cui si è venuta a creare una virtuosa sinergia, nell’ottica degli aiuti solidali a chi ha bisogno: sono tanti gli attestati di ringraziamento che stanno ricevendo i market aderenti, non ultimo quello di un bimbo che, insieme alla sua famiglia, ha usufruito della Spesa SoSpesa del Carrefour di via Posidonia e che con messaggio sentito ci ha commossi tutti. – ha concluso la presidente Marilia Parente – Cogliamo l’occasione per ringraziare gli esercizi commerciali aderenti che hanno mostrato una lodevole sensibilità e i tanti cittadini che stanno donando: utilissimi, oltre pasta e pelati, ci riferiscono, risultano anche lo scatolame, il latte a lunga conservazione e l’olio, anche in confezioni di quantità ridotta, per meglio poterlo rendere fruibile a quante più famiglie possibile”.



Memo - Elenco market e negozi alimentari aderenti:



1.Carrefour Market Salerno 2 - via Posidonia, 132

2. Carrefour Market - via San Leonardo 120 Traversa Migliaro, 18

3. Supermercato Carrefour Express - piazza Sant’Agostino 27/28

4. Supermercato Etè - via Paolo de Granita 11

5. ReStore Supermercato Cash and Carry Dettaglio e Ingrosso- via Pandolfina Fasanella, 23

6. Autuori Surgelati- viale Antonio Gramsci, 73

7. Todis Supermercato Salerno- via Roberto Volpe

8. Sigma - via Manganario 27

9. Conad City- via irno 29/33

10. Salumeria di Cuoco Assunta - via Nizza 142

11. MD Discount - via San Leonardo 236

12. L’arte della frutta- via Indipendenza 26

13. Minimarket Da Nello - via Brignano Inferiore 98

14. Cremeria “Antonio” di Cantarella Antonio - piazza Matteo Luciani 6/7

15. Alimentari De Maio Luisa - via Carmine 81

16. Conad Superstore - via delle Calabrie 4

17. Conad Superstore - Centro Commerciale Le Cotoniere, via dei Greci 5

18. Conad - via Volontari della Libertà 45

19. Iacovazzo Punti vendita diretti a Salerno - via Zanotti Bianco 65, Pastena / via Robertelli 36, Torrione

20. Surgelati Piazza Malta di Forte Domenico - Piazza XXIV Maggio, 16/bis

21. Conad City - Via Ogliara, 125,

22. Maxi Sidis - via Valerio Laspro, 58

23. Gran Risparmio - via Fratelli Del Mastro, 14

24. Il sapore della frutta di Luca Cafaro - via fiume 126, Mariconda

25. Surgelati Venditti - via Santa Margherita 21, Pastena

26.Salumeria Salernitana - via Bernardo Gaeta 6

27.Conad City - piazza Portarotese 12

28.Decò 5020 Elle.Di.Effe. S.r.l. - Via Vernieri 17

29.Amatè Salerno (prodotti biologici)- via Rocco Cocchia 161

30. Cavalieri Ettore Cremeria - via Baratta Silvio 101

31. Wein Haus- via Michele Vernieri N.38B

32. Pescheria A' licella - via Michele Vernieri 36/B

