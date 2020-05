"I rami degli alberi entrano nelle case": la denuncia dei residenti

Durante l'emergenza coronavirus, l'isolamento forzato non ha impedito ad alcuni residenti di osservare dalle proprie abitazioni la crescita rigogliosa di erba, alberi e piante in strada.

La segnalazione

Urge manutenzione in via XX settembre, nella zona orientale di Salerno. "Gli alberi entrano nelle case - hanno denunciato i residenti - Comprendiamo l'emergenza ma anche la potatura degli alberi rientra nei compiti del Comune per mantenere decoro e pulizia nelle città, visto che gli alberi sono le vie di passaggio per insetti e altri animali".

Il precedente

Alcuni giorni fa, era pervenuta un'altra segnalazione alla nostra redazione, proveniente da via Quarto, a Mariconda.Gli alberi avevano coperto i lampioni, creando un effetto di penombra.