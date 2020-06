"Lascio o raddoppio": Ventura prolunga il contratto con la Salernitana

C'è profumo di rinnovo contrattuale per il tecnico della Salernitana, Gian Piero Ventura. L'allenatore granata, il cui vincolo con il club scade il 30 giugno, deve firmare l'estensione di contratto prevista per il prolungamento straordinario della stagione, causa Covid. La firma del modulo, però, è occasione per discutere anche di accordi futuri.

I dettagli

Nella conferenza stampa che anticipò la sfida casalinga al Pisa, Ventura tra il serio e il faceto spiegò che non avrebbe potuto rinunciare ai 40 giorni di stipendio come avevano fatto i calciatori in sede protetta, "perché io ad inizio anno ho già fatto rinunce, ho già deciso di decurtare lo stipendio. Adesso non saprei proprio che cosa togliere in aggiunta". Il suo contratto scade, anzi scadeva il 30 giugno ed il prolungamento d'obbligo fino al 31 agosto, come da linee guida Figc per ottemperare all'allungamento straordinario del calendario di Serie B ha fornito l'assist per discutere anche del rinnovo contrattuale. Ventura si era legato al club granata per un solo anno. Nel suo contratto ci sono bonus che riguardano il migliore piazzamento nei playoff, poi il premio promozione. Non c'è la clausola di rinnovo. "Lascio o raddoppio" era dunque un ragionamento da affrontare e tra Ventura e la Salernitana ci saranno fiori d'arancio.