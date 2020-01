Salernitana-Cosenza e il sold out in curva: le formazioni

Salernitana a caccia di conferme, allo stadio Arechi contro il Cosenza, dopo il blitz di Pescara che ha ridato entusiasmo alla tifoseria. In curva, gli ultras proporranno l'iniziativa sold out per protestare contro gli effetti della multiproprietà. L'allenatore Gian Piero Ventura ripropone il modulo 3-5-2. Rientrano dopo la squalifica Karo, Kiyine e Di Tacchio

Le formazioni

Salernitana (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Di Tacchio, Kiyine; Djuric, Gondo. A disp. Vannucchi, Billong, Curcio, Jallow, Maistro, Aya, Kalombo, Morrone, Heurtaux, Giannetti. All. Ventura.



COSENZA (4-3-1-2): Perina; Corsi, Idda, Capela, Legittimo; Bruccini, Trovato, Broh; Machach; Riviere, Asencio. A disp: Quintiero, Saracco, Pierini, Carretta, D'Orazio, Schiavi, Sciaudone, Greco, Monaco, Bittante, Baez. All.: Braglia





Arbitro: Daniel Amabile di Vicenza (Rossi/Scarpa). IV uomo: Giovanni Ayroldi di Molfetta