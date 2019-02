Salernitana-Cremonese, Gregucci cambia uomini: le probabili formazioni

Cambiare passo - la Salernitana non vince allo stadio Arechi dal 23 dicembre contro il Foggia - deve essere non solo un obiettivo ma anche una certezza, dopo il ko di Verona. Cambiare uomini, invece, è più di un'idea nella testa dell'allenatore Gregucci. Con molta probabilità l'allenatore granata affronterà la Cremonese domani sera con almeno tre giocatori diversi rispetto all'undici base sceso in campo allo stadio Bentegodi.

Le scelte e i ballottaggi

La prima novità in difesa: Mantovani ha una caviglia in disordine, sta stringendo i denti ma dovrebbe essere sostituito dal jolly Pucino. Casasola è stato squalificato dal giudice sportivo e al suo posto Gregucci potrebbe far giocare Djavan Anderson. Occhio al centrocampo: Minala è parso stanco e affaticato a Verona, dunque l'allenatore potrebbe concedergli un turno di riposo, promuovendo Odjer. Infine il ruolo del trequartista: Andrè Anderson, subentrato nella sfida all'Hellas, è parso spigliato, dinamico, in buona condizione. Insomma c'è odore di staffetta con Mazzarani. La coppia d'attacco non dovrebbe mutare: Gregucci è intenzionato a riproporre Jallow - la cui sostituzione, a 20' dalla fine al Bentegodi ha fatto indispettire i tifosi - e Calaiò. L'arciere, prima di debuttare con la Salernitana, era reduce da un lungo periodo di inattività, adesso sta giocando sempre ma il tecnico granata è convinto che possa ritrovare la forma migliore solo calcando a più riprese il terreno di gioco. Il gigante Djuric, però, non è fuori dai giochi. Anzi, Gregucci lo ha pungolato in settimana ed è pronto a buttarlo nella mischia, all'occorrenza. Defezioni anche in casa Cremonese: non ci sarà Montalto per squalifica e potrebbe marcare visita anche Longo.

La probabile formazione

Salernitana in campo con il modulo 3-4-1-2 , che potrebbe diventare anche 3-4-2-1, a seconda della posizione di Jallow. In porta Micai. In difesa, da destra a sinistra, Pucino (o Mantovani, se recuperasse in extremis), Migliorini e Gigliotti. A centrocampo, Djavan Anderson, Odjer, Di Tacchio, Lopez. Andrè Anderson dietro le punte Calaiò e Jallow.