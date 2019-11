Crisi Salernitana, troppe sconfitte: adesso sono tutti in discussione

Occhi negli occhi, nel chiuso dello spogliatoio al centro sportivo Mary Rosy, la Salernitana oggi riprenderà la preparazione e analizzerà innanzitutto i motivi della sconfitta nel derby contro la Juve Stabia.

Tutti a rapporto

I granata non sanno più vincere in trasferta - quarto ko di fila, l'ultimo hurrà il 29 settembre a Livorno - ma in generale sono in rottura prolungata da sei turni, durante i quali hanno racimolato una vittoria e un pareggio. La società e la tifoseria non hanno gradito l'approccio compasato delle squadra. Urge una sterzata. Nel frattempo contro l'Ascoli, prossima avversaria in salute, mancherà Migliorini che è stato espulso nella partita di Castellammare di Stabia e sarà squalificato. Al suo posto ci sarà Billong che non gioca da agosto.