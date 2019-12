Salernitana, il giudice sportivo ha squalificato l'allenatore Ventura

E' arrivata puntuale la stangata del giudice sportivo: l'allenatore granata Gian Piero Ventura era diffidato, è stato ammonito ad Empoli, è stato squalificato per un turno. La Salernitana deve sostituirlo con un allenatore in seconda: De Patre si è dimesso e non può ricoprire il ruolo Matteo Lombardo, perché non ha patentino Uefa A. Il club potrebbe ricorrere a Gigi Genovese.

I diffidati

Il giudice sportivo ha anche diffidato il difensore Karo e il centrocampista Kiyine. Occhio, dunque, al prossimo cartellino giallo, perché scatterà la squalifica per questi calciatori. Sono diffidati anche Di Tacchio, Lopez e Jallow.