Splendida Setter abbandonata cerca casa: l'appello per Ithuriel

Come accade a molti cani da caccia, una splendida Setter Inglese è stata abbandonata senza pietà prima dell'inverno. Di circa 1 anno, Ithuriel sogna una famiglia in grado di amarla per la vita: non verrà data in adozione a cacciatori e sono previsti un pre e un post affido.

Chiunque volesse regalarle una vita migliore, può contattare Assunta Salvino presidente dell'associazione Zampa nell’anima: 3392238705.