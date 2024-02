Prima maltrattato e poi abbandonato: lo splendido Kimbo sogna una famiglia per la vita

E' un cucciolone splendido, Kimbo, di 6 mesi, giocherellone e affettuoso, nonostante abbia già subito due abbandoni ed anche dei maltrattamenti. Adottato prima da una famiglia con una persona che non accettava cani e poi di nuovo da una persona che ha dovuto lasciare il nostro territorio, non ha ancora trovato la casa giusta l'amico di zampa dagli occhi celesti, di taglia media.

Se non troverà l'accoglienza per la vita che merita, finirà in canile. Chiunque volesse adottarlo, può contattare il numero 3894461856. Le foto non rendono giustizia a Kimbo: cagnolone bellissimo che sogna il calore familiare non ancora conosciuto.