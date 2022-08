Porta il cane in una clinica veterinaria e non va a riprenderlo: denunciato cavese

E' stato denunciato un cittadino cavese, A.D. le sue iniziali, proprietario di un cane di grossa taglia che nel mese di maggio aveva lasciato per un controllo l'animale, presso una clinica veterinaria e fino ad oggi non ha provveduto a ritirarlo. Pertanto il cittadino è stato denunciato per abbandono. Inoltre si ravvisa reato di truffa, in quanto lo stesso ha omesso anche di pagare la somma del ricovero giornaliera di 10 euro. Le Guardie Particolari Giurate Zoofile Anpana hanno redatto una sanzione amministrativa di 100 euro, nei confronti di A.D., essendo il cane privo di microchip, il verbale è stato inviato alla Polizia Locale per la notifica. Tuttavia, ad oggi il cittadino risulta assente dalla propria abitazione e non si è potuto ad oggi reperirlo.

L'auspicio

Il cane risulta ancora in consegna alla clinica, in attesa della risoluzione del caso. Si spera in un'adozione previo preaffido: trattasi di cucciolo di un anno e di indole buona. Il tutto è stato trasmesso da Anpana Salerno come comunicazione di notizia di reato alla Procura Della Repubblica di Nocera Inferiore. Il responsabile Provinciale Vincenzo Senatore ha riferito che in questo periodo numerosi sono stati i casi di abbandono. Il nucleo Anpana ha identificato e denunciato diverse persone per tale reato. "L'abbandono di un cane cresciuto in famiglia risulta un reato grave, si espone l'animale a sicura morte per fame, sete o incidente. Essendo un essere seziente che si affeziona, spesso muore perchè sentono la mancanza del proprietario", si legge sulla nota.