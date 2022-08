"Due Comuni salernitani vendono i cani senza proprietario: fermiamoli": l'appello dell'animalista Gianna Senatore

Su tutte le furie, Gianna Senatore dell'associazione zoofila Nocerina, circa una delicata situazione inerenti ai cani randagi che interessa due comuni salernitani: "La legge prevede che i Comuni che non abbiano una propria struttura, facciano convenzione con privati e versino una cifra per ciascun animale nel tempo, con l'obbligo di vigilare sul benessere di quei cani, incentivandone le adozioni - spiega la Senatore- Il gestore privato, quindi, dovrebbe aver interesse nel mantenerli in vita. Ma oggi apprendo che i Comuni di Agropoli e Roccadaspide verseranno una notevole somma una tantum a un canile, sostanzialmente vendendo quegli animali, in quanto, dopo il pagamento, i cani diventerebbero di quel canile sito a km di distanza dai Comuni citati".

L'appello

Gianna Senatore invita tutti a sporgere denuncia contro la scelta dei due comuni salernitani, a tutela dei cani che, una volta affidati al canile con la modalità stabilita dai due enti, rischierebbero di essere abbandonati al loro destino. Animalisti in rivolta.