Cagnolino rapito, il suo proprietario a 2 anni dal dramma: "Credo ancora che riuscirò a riabbracciarlo"

Dopo due anni dalla sua scomparsa, torna a chiedere aiuto per ritrovare il suo Chucky, Gianni Cerruti. "Oggi sono esattamente due anni che Chucky non è più nella mia vita. Ma non è stata un tragedia a portarmelo via o l'ineluttabile scorrere del tempo: Chucky è stato preso da degli sconosciuti che me l'hanno portato via. Era in custodia da mia mamma e uscito dal recinto per curiosità o semplicemente per cercarmi come era solito fare, in neanche un'ora si è come volatilizzato nell' aria. Non mi sorprende che si sia lasciato avvicinare dai passanti: il suo cuore d'oro era talmente grande che mai gli sarebbe venuta meno la fiducia in qualsiasi essere umano", ha scritto Cerruti.

"Fiducia di cui alcuni purtroppo si sono approfittati per portarlo via, lontano dalla sua famiglia. Non voglio passare questo giorno in preda alla rabbia, anche se la tentazione spesso ha la meglio sulla mia volontà: oggi voglio ricordare con dolore il passato e trarne forza per guardare con speranza al futuro. A distanza di due anni credo ancora che riuscirò a riabbracciarlo, a qualsiasi costo, non importa quanto tempo passerà o quante volte mi sentirò scoraggiato", continua il proprietario disperato.

I ringraziamenti di Cerruti