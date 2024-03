Reduce di un calvario, Cris torna a risplendere: ora urge una casa

Reduce di Rogna, abbandono e maltrattamenti, Cris, dolcissima cagnetta, ha subito una vera e propria trasformazione, grazie all'amore e alla cura dei volontari che l'hanno tratta in salvo e presa a cuore ed ora è rinata, diventando una amica di zampa bellissima. Nessuna richiesta di adozione, tuttavia, per la cagnolina a cui urge una casa dove trascorrere il resto della sua vita. Per informazioni: 347 9278946

Cris prima dei soccorsi