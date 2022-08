Micini da allattare e altri bisogni degli amici di zampa: ecco come aiutare la Lega del Cane

Allattare dei micini è estremamente complesso: lo ricorda la Lega del Cane di Salerno che, attraverso un post sui social, ha spiegato come i cuccioli vadano allattati ogni 3 ore, stimolati per i bisogni, nutriti con latte specifico molto costoso, senza dimenticare integratori e fermenti lattici, oltre che visite periodiche dal veterinario. "I piccini si stanno avvicinando al periodo dello svezzamento, quindi a breve dovremmo acquistare le pappe Babycat della royal canin o della trainer o della natural code", spiegano i volontari che, dunque, hanno reso note le coordinate dell'associazione per chiunque volesse aiutarli con le spese.

Come aiutare

Per una DONAZIONE

- Tramite POSTEPAY

5333 1710 5178 6370

MNCNNA92P65H703P

MANCINI ANNA

- Tramite IBAN

IT93S3608105138221053121057

- Tramite PAYPAL

unrandagioinfamiglia@gmail.com

Per chi volesse spedire qualche pappa babycat (crocchette e scatolette delle seguenti marche: ROYAL CANIN/TRAINER/NATURAL CODE) può farlo inserendo questo indirizzo: LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. SALERNO Via Stefano Brun, 9 84131 SALERNO (SA)