Smarrito il gatto Biscotto: l'appello per ritrovarlo

Appello per ritrovare il gatto Biscotto, 8 anni, smarrito il 9 agosto intorno alle 5:30 al bivio Torre Orsaia km3+480, sulla strada statale 517 Variante nei pressi della galleria Difesa.

L'appello

Il gatto è stata visto correre verso la Galleria, dopodichè non si è saputo piu nulla. Ha una pettorina ed un guinzaglio di colore rosso. Chiunque lo veda può contattare il numero 3421425920 (anche per avvistamenti). "Se c'è qualcuno del posto che può, per favore, ci aiuti nella ricerca" scrive la nipote della padrona.