Investita e lasciata sull'Aversana per giorni: ora Lulù sogna una nuova famiglia

Ha circa 10 mesi, la tenera Lulù, taglia piccola e dal peso di 5 kg: è stata recuperata sull’Aversana di Eboli. La cagnetta era stata investita da un'auto e lasciata in strada, sofferente, per giorni. Recuperata, purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarle l'uso delle zampe posteriori, nonostante sia stata portata alla clinica Laterza di Napoli. La colonna vertebrale si era già spezzata.

L'appello

Dolcissima, in cerca del contatto con l’uomo, Lulù ora sogna una nuova famiglia in grado di accudirla e di farle lasciare alle spalle il suo triste passato. Chiunque volesse adottarla, può contattare Assunta Salvino telefonando allo 3392238705.